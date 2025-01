Le TCS toujours plus sollicité pour des interventions à l'étranger

Le Touring Club Suisse (TCS) enregistre une hausse du nombre de Suisses et Suissesses malades ou accidentées à l’étranger en 2024. Les rapatriements sanitaires ont dans la foulée connu une augmentation de 24% depuis 2022.

En 2024, le TCS annonce mardi avoir enregistré 4'967 cas de maladies et 2'267 accidents personnels à l’étranger. Une moyenne de près de 20 cas par jour. Ce chiffre marque une hausse de 8 % par rapport à 2022 et de 11 % par rapport à 2023.

Les voyages ont connu un fort regain de popularité, depuis la levée des restrictions sanitaires en 2022. Cette augmentation des déplacements a un impact sur le nombre de maladies et d’accidents recensés à l’étranger.

Les rapatriements en hausse

Conséquence de la hausse des cas de maladie et d'accidents, le TCS a réalisé 1'323 rapatriements sanitaires en 2024, soit près d'un quart de plus qu'en 2022. Ces derniers s’effectuent avec les ambulances du TCS pour les courtes distances. Les cas les plus graves ont nécessité des rapatriements par vol de ligne ou par avion médicalisé.

Les principales causes conduisant à ces opérations incluent des fractures et d’autres blessures graves, ainsi que des cas de maladies lourdes.

Aux quatre coins du monde

La majorité des rapatriements a été effectuée depuis des pays européens, avec l’Italie (185 cas), la France (155 cas) et l’Espagne (120 cas) en tête de liste. Cependant, certaines interventions ont nécessité des déplacements bien plus lointains : 66 rapatriements ont été réalisés depuis la Thaïlande et 40 depuis les États-Unis.

/ATS