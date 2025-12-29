Le TPR doit financer la modernisation technique de Beau-Site

Le Théâtre populaire romand (TPR), à La Chaux-de-Fonds (NE), va financer une partie de l'investissement de 4 millions consenti par la Ville pour rénover le bâtiment de Beau-Site. Il lui faut trouver jusqu'à 1,5 million pour moderniser l’équipement technique.

Après plus de 40 ans de bons et loyaux services, les infrastructures scéniques arrivent 'au bout de leurs possibilités', a fait savoir l'association des amis du TPR avant Noël. L'objectif est de pouvoir 'continuer à travailler sans risque et à accueillir les créations et les spectacles avec les outils adaptés aux usages d'aujourd'hui.'

'Nous devons moderniser nos équipements techniques: gril motorisé, éclairage, sonorisation, plancher scénique, réseaux de commande et studio de répétition', décrit l'institution neuchâteloise dans son message. Les travaux doivent commencer en mars prochain et se terminer en janvier 2027.

Coeur de métier

'Il n’y a pas eu d’opposition à la demande de permis de construire', se réjouit le conseiller communal Théo Huguenin-Elie, interrogé lundi dans le quotidien Arcinfo. Le TPR s'est engagé à assumer lui-même une partie de l'investissement, soit celle touchant aux installations scéniques, le 'coeur de son métier'.

C'est pourquoi l'institution fondée en 1961 à l'instigation de l'auteur Bernard Liègme, sous la direction de Charles Joris, tous deux décédés aujourd'hui, lance une campagne de financement participatif pour apporter 'directement 15 à 20% du chantier, grâce à des dons ou prêts privés, par tranches de 1000 francs.

Pour mémoire, le Conseil général de la Métropole horlogère a voté en septembre dernier un crédit de 4 millions de francs. Lors du débat, certains élus, principalement issus des rangs du PLR, avaient émis des doutes quant à la faisabilité du projet avant le début de l'événement Capitale culturelle suisse, en 2027 justement.

Nouvelle direction

La rénovation de l’immeuble lui-même est à la charge de la Ville de La Chaux-de-Fonds, propriétaire des lieux, dont le TPR est locataire. Les installations scéniques datent de l’emménagement du TPR à Beau-Site en 1981. Des travaux avaient encore été effectués en 1983, rappelle le quotidien neuchâtelois.

Par ailleurs, le TPR pourra compter sur une nouvelle direction dès le 1er juillet prochain. A cette date, la comédienne Françoise Boillat et le metteur en scène Guillaume Béguin, deux locaux, remplaceront dans la fonction à Anne Bisang, qui aura oeuvré durant 12 ans à la tête de l'institution chaux-de-fonnière.

/ATS