Le Tessin est le canton les plus touché par la grêle et la foudre

En Suisse, le Tessin est le plus touché par la grêle et la foudre, tandis que le canton de Schwyz enregistre le plus d'inondations. Tous les cantons sont cependant concernés et la volatilité est grande d'une année à l'autre, selon l'assureur Axa.

Le premier assureur de dommages de Suisse a évalué les intempéries des dix dernières années, fait-il savoir mardi dans un communiqué. Pour la foudre, le Tessin se démarque nettement, puisqu'il compte huit fois plus de sinistres que le reste du pays. Le risque de foudre y est 20 fois supérieur à celui des cantons de Vaud et de Genève.

La raison en est simple: lorsque l’air chaud et humide en provenance de la Méditerranée rencontre la chaîne des Alpes, les courants ascendants et descendants qui en résultent forment des nuages très chargés en électricité, ce qui donne naissance à la foudre.

Pour les dommages dus aux inondations, Schwyz caracole en tête. Viennent ensuite les cantons de Soleure, de Lucerne, de Schaffhouse et d’Argovie. En revanche, les cantons de Nidwald, de Vaud, de Bâle-Campagne, d’Uri et des Grisons ont été la plupart du temps épargnés par les inondations ces dix dernières années.

La grêle peut peser lourd

Pour la grêle, les voitures grêlées endommagées représentent la plus grosse part des sinistres, en volume comme en coût. Ces dix dernières années, le Tessin, le Jura et Neuchâtel ont été particulièrement touchés, mais aussi les cantons de Berne et de Nidwald.

Les grosses tempêtes de grêle qui endommagent un grand nombre de voitures en très peu de temps peuvent peser lourd dans le bilan des sinistres, écrit Axa. Ces dommages sont plus rares dans les cantons de Genève, de Thurgovie et de Schaffhouse.

Lors de tempêtes de grêle, mieux vaut mettre les véhicules à l’abri et remonter les volets roulants. 'En effet, on ignore souvent que les fenêtres ne craignent pas la grêle, contrairement aux stores', explique l'assureur.

/ATS