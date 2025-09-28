Le Tessin veut faire baisser les primes d'assurance maladie

Les Tessinois veulent réduire leurs primes d'assurance maladie. Ils ont approuvé dimanche deux initiatives du PS et de la Lega visant à alléger la facture pour les assurés.

Les habitants du canton ont dit 'oui' à 57,08% à l'initiative socialiste exigeant que les primes d'assurance maladie ne dépassent pas 10% du revenu disponible d'un ménage. Pour atteindre cet objectif, les initiants demandent un relèvement de la contribution du canton pour la réduction de primes.

Le oui est encore plus net (60,51%) pour l'initiative de la Lega qui vise à augmenter les montants maximaux déductibles pour les primes d'assurance. Les déductions devraient passer de 5500 à 9000 francs pour les personnes seules et de 10'900 à 18'000 francs pour les couples mariés. Celles pour les retraités devraient aussi être relevées.

Le Grand Conseil tessinois et le gouvernement tessinois recommandaient de rejeter les deux initiatives. La participation s'est élevée à 51,64%.

/ATS