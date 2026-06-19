Le Théâtre de Beausobre à Morges dévoile sa saison 2026-2027

Le Théâtre de Beausobre a dévoilé vendredi l'affiche de sa saison 2026-2027, riche de quelque 60 spectacles. Des figures de la scène théâtrale et musicale française défileront à Morges (VD): Jean-Paul Rouve, François Berléand, Irène Jacob, Zazie, Garou et Camille.

Les responsables des lieux vantent une programmation 'ambitieuse et éclectique qui fera dialoguer grandes figures du spectacle vivant, artistes internationaux et créations marquantes', vendredi dans un communiqué annonçant la nouvelle saison. Avec toujours cette formule qui entremêle théâtre, musique, danse et humour.

Comme chaque année, Beausobre fait la part belle aux scènes théâtrales françaises. Les grands textes du répertoire seront à l'honneur avec 'Le Bourgeois gentilhomme' de Molière et 'Le Mariage de Figaro de Beaumarchais'. Sur les planches, le public pourra applaudir Jean-Paul Rouve, François Berléand, Irène Jacob, Clémentine Célarié ou encore Francis Huster.

Les rendez-vous musicaux mêleront les genres, entre chanson, pop, folk-rock et poésie musicale. La scène morgienne accueillera tour à tour Asaf Avidan, Zazie, Garou et Camille, suivi de Solann, révélation de la scène francophone, ainsi que Lynda Lemay accompagnée du guitariste Jean-Félix Lalanne.

Le pianiste et performeur Alain Roche proposera une expérience artistique originale, tandis que Sara Oswald invitera les spectateurs dans un univers intimiste et poétique.

Marguet, Kucholl et Dany Boon

Le rire résonnera aussi dans la salle de Beausobre, sous le signe de l'autodérision et du regard décalé sur notre époque. Une programmation très suisse cette saison: Yann Marguet, Thomas Wiesel, Vincent Kucholl, Blaise Bersinger, Nathalie Devantay, mais aussi Dany Boon, Paul de Saint Sernin, Charlie Haid ou Mehdi Djaadi.

La danse occupera une place de choix avec la présence de signatures internationales de premier plan, telles que Benjamin Millepied, Hofesh Shechter, le Ballet Preljocaj, la Compagnie Nicolas Huchard et Leïla Ka. Fauve Hautot et Romain Guillermic complètent le menu.

Cette année, les arts du cirque seront représentés par le Zip Zap Circus, la Compagnie Circa, la Compagnie Haspop et le Cirque Le Roux. Le jeune public ne sera pas en reste. Beausobre propose en effet une programmation familiale avec du cirque, du théâtre et des marionnettes.

Nouveau cette année, plusieurs comédies musicales sont prévues. A l'agenda: 'Le chant des lions' (Molière de la révélation féminine), 'Orgueil et Préjugés... ou presque!', succès international mêlant théâtre, humour et musique, ainsi que 'Le Fantôme de l'Opéra'. La saison accueillera aussi le phénomène 'Ménopause, la comédie qui bouscule les règles!' ou encore 'Oliver Twist' pour les plus jeunes.

/ATS