Le Valais chiffre les dégâts pour le canton à 125 millions

Les premières estimations chiffrent les dégâts causés par les intempéries de juin et juillet à environ 125 millions de francs pour le canton du Valais. Ces coûts concernent les cours d’eau latéraux, le Rhône, les infrastructures routières, agricoles, et les forêts.

Sur ce montant, 100 millions seront utilisés pour des mesures urgentes dans les vallées latérales et 25 millions en plaine du Rhône, ont répété les trois conseillers d'Etat présents, Franz Ruppen, Frédéric Favre et Christophe Darbellay lors d'un point presse. 'Les chiffres communiqués sont bruts. Le canton prend à sa charge la plus grande partie, mais des participations communales et fédérales sont encore attendues', a précisé Franz Ruppen.

Les dégâts causés aux privés, au PME et aux grandes industries ne figurent pas dans ce montant. Un décret urgent, visant à permettre de l'aide sous forme de cautionnements pour des entreprises systémiques fortement impactées, sera soumis au Grand Conseil. 'Mais on ne donnera pas d'argent au titre de la perte économique', a dit Christophe Darbellay.

/ATS