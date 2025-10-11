Le Valais se présente devant 25'000 personnes à l'Olma à Saint-Gall

Environ 25'000 personnes ont assisté samedi matin au traditionnel défilé de l'Olma, selon une ...
Le Valais se présente devant 25'000 personnes à l'Olma à Saint-Gall

Le Valais se présente devant 25'000 personnes à l'Olma à Saint-Gall

Photo: KEYSTONE/WALTER BIERI

Environ 25'000 personnes ont assisté samedi matin au traditionnel défilé de l'Olma, selon une estimation de la police municipale de Saint-Gall. Le Valais, canton invité, s'est présenté avec beaucoup de folklore et de tradition.

Costumes traditionnels, yodleurs, joueurs de tambour, lanceurs de drapeaux et joueurs de cor des Alpes: plus de 700 Valaisans et Valaisannes ont défilé dans les rues de Saint-Gall où ils ont reçu un accueil chaleureux. Divers animaux, dont des vaches, des moutons, des chèvres et des saints-bernards, accompagnaient le cortège.

Le Valais s'est mis en scène sous la devise 'Wow Wow Wallis'. Sur le site de la foire agricole, le canton présente ses nombreuses facettes, comme la diversité de ses dialectes alémaniques et francophones. Des spécialités culinaires sont également proposées.

C'est la troisième fois après 1969 et 1996 que le Valais est l'invité d'honneur de la foire saint-galloise.

/ATS
 

Actualités suivantes

L'Europe est avertie des risques pour la « survie » de ses abeilles

L'Europe est avertie des risques pour la « survie » de ses abeilles

Économie    Actualisé le 11.10.2025 - 12:14

Lecornu reconduit par Macron mais éconduit par les ténors de LR

Lecornu reconduit par Macron mais éconduit par les ténors de LR

Économie    Actualisé le 11.10.2025 - 16:13

Le patron de Burger King Suisse s'attend à une année record

Le patron de Burger King Suisse s'attend à une année record

Économie    Actualisé le 11.10.2025 - 02:51

Emmanuel Macron reconduit Sébastien Lecornu comme Premier ministre

Emmanuel Macron reconduit Sébastien Lecornu comme Premier ministre

Économie    Actualisé le 11.10.2025 - 01:39

Articles les plus lus