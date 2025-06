Le Valais veut lutter contre le dérèglement climatique

La catastrophe de Blatten a occupé mardi le Grand Conseil valaisan. Le Conseil d'Etat a annoncé vouloir investir pour lutter contre le dérèglement climatique qui frappe de plus en plus souvent et toujours plus fortement le Valais.

'Le Valais est frappé de plus en plus régulièrement et plus fortement par des phénomènes extrêmes. Le Conseil d'Etat présentera une stratégie, une base légale et des moyens financiers pour être à la hauteur de l'enjeu environnemental', a déclaré le président du gouvernement cantonal Mathias Reynard devant le plénum.

Le Conseil d'Etat va également 'soutenir l'engagement rapide de moyens des services spécialisés afin de faciliter les mesures, les travaux d'interventions, de déblaiements et de remise en état, ordonnés ou reconnus par les services de l'Etat.'

Un crédit d'engagement

Afin d'y parvenir,le Conseil d'Etat les a déclarés d'utilité publique et les considère comme des mesures urgentes de première priorité. Ils ne nécessitent pas de procédure administrative ou d'adjudication. En outre, l'exécutif cantonal a décidé de créer un groupe stratégique pour le futur de la commune sinistrée.

Comme déjà annoncé, le gouvernement soumettra au Grand Conseil un crédit d'engagement de 10 millions de francs en faveur de Blatten.

'Un village détruit mais pas vaincu'

Dans une prise de parole en début de session, la présidente du parlement, Patricia Constantin a rappelé que 'le Grand conseil se tient aux côtés des habitants de Blatten. Nous partageons votre douleur, votre désarroi et votre perte mais aussi vos espoirs et votre résilience. Blatten est un village détruit, mais pas vaincu. Nos pensées vont également à la famille et aux proches du berger disparu.'

Patricia Contantin a également eu un mot pour les habitants de Lourtier et du haut val de Bagnes frappés par diverses laves torrentielles ces derniers jours.

A la tribune, le président de la commune de Blatten, Matthias Bellwald a rappelé que 'trente secondes ont suffi pour effacer notre tradition, notre histoire et les biens de notre population, dont le 96% est devenu sans abri.'

Décisions rapides souhaitées

Matthias Bellwald a également parlé d'avenir 'Je viens ici devant vous pour vous demander de reconstruire Blatten, sans bureaucratie et formalisme exagérés ou dissensions (ndlr: politiques). Ce dont nous avons besoin, c'est des décisions rapides pour reconstruire des routes et réaménager notre territoire.'

'Au nom du Conseil d'Etat, je vous garantis que nous soutenons votre commune et nous ferons face à nos responsabilités à court, moyen et à long terme', a répondu Matthias Reynard au président de la commune sinistrée.

/ATS