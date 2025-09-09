Le Valais veut redéfinir les contours de sa Loi sur la culture

A l'exception des députés UDC, le Grand Conseil valaisan est entré en matière, mardi, sur la révision partielle de la loi sur la promotion de la culture, par 101 oui contre 26 non. Des adaptations sont prévues, pour un coût annuel de 5,18 millions de francs.

Entrée en vigueur en 1997, cette loi a déjà été révisée en 2016 par l’introduction d’un article relatif aux écoles de musique et en 2018 par l’introduction de dispositions sur la sauvegarde du patrimoine culturel et sur les interventions artistiques sur les constructions.

Le projet de révision de la LPrC veut inscrire dans la loi la notion de production culturelle durable, tant au niveau économique, social qu'environnemental.

Renforcer la cohésion sociale

Le nouveau texte veut également permettre d'accentuer la participation culturelle et l’accès à la culture. 'Le projet vise à renforcer l’intégration, la cohésion sociale et l’inclusion', souligne l'Etat du Valais. 'La culture exerce dans ce cadre un rôle important et significatif dans le vivre-ensemble au sein du canton du Valais, notamment en matière de bilinguisme et de compréhension mutuelle entre les différentes communautés'.

Un troisième objectif de la révision de la LPrC vise à créer un soutien durable et un accès équitable aux écoles de musique et pour les arts de la scène (théâtre, danse et cirque), avec un subventionnement de l'Etat du Valais à hauteur de 50%, contre 40% aujourd'hui.

Le but est de réduire les disparités en la matière qui existent selon les lieux de domicile, a rappelé le conseiller d'Etat en charge de la culture, Mathias Reynard. La nouvelle loi serait aussi soutenue à minima à 10% par les communes. Les écoles de musique de fanfare bénéficieraient de la même clé de répartition en cas d'acceptation du plénum.

Soutien à l'industrie culturelle

Le nouveau texte vise également à soutenir les industries culturelles et créatives, soit l'ensemble de secteurs économiques, dont l’activité repose principalement sur la création, la production, la diffusion et la valorisation de contenus à teneur artistique, culturelle, symbolique ou patrimoniale.

Cette modification de la LPrC veut également permettre l'intégration de l'archéologie cantonale parmi les institutions culturelles de l’État.

Pour environ 5 millions de francs

Si elles sont acceptées, les dispositions proposées coûteraient annuellement 5,18 millions de francs à l'Etat du Valais. Les députés s'exprimeront en première lecture, jeudi après-midi.

A l’heure du débat d’entrée en matière, Michaël Hugon (PLR) a cité l'ancien Premier ministre du Royaume-Uni, Winston Churchill, 'ce n’est pas une dépense accessoire, c’est ce qui justifie nos efforts, nous uni et nous élève.'

De très nombreux amendements

Soutenant la démarche, sur le fond, le PLR s’oppose à l’introduction de notions de durabilité et d’intégrité des personnes dans une loi sur la culture. Il demande également que l’autonomie communale soit respectée. Le parti déposera des amendements en ce sens.

Plusieurs amendements seront également déposés par le PS et un par les Vert-e-s. L’un concerne la suppression ou l’allègement de l’article qui demande qu'un artiste habite en Valais pour pouvoir être soutenu. 'Cela va trop loin. Des artistes valaisans, domiciliés ailleurs, font aussi rayonner le canton', a rappelé Maud Theler (PS). Un avis partagé par Sylvain Amos (Les Vert-e-s).

Le Centre va déposer une quinzaine d'amendements, selon la députée Viriginie Rossier. 'Nous voulons une révision qui apporte un réel soutien aux sociétés locales, aux acteurs culturels et aux familles.'

L'UDC dans le camp des opposants

L’UDC du Valais romand ne veut pas de cette modification de la loi. 'Nous sommes contre une augmentation injustifiée des dépenses publiques sans apporter la preuve d’un réel besoin ou d’un retour sur investissement direct pour la population valaisanne', a notamment résumé la députée Aïda Lips. 'Cette révision partielle est ratée, elle va dans une fausse direction', lui a emboité le pas Diego Schmid (UDC du Haut-Valais), 'C'est une attaque frontale à l'autonomie des communes et coûte 5,1 millions de francs au canton par an.'

/ATS