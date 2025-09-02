Le Vietnam a fêté ses 80 ans d'indépendance avec une parade

Le Vietnam a fêté mardi les 80 ans de son indépendance de la tutelle française avec la plus grande parade de son histoire. Le cortège, qui louait la résilience du pays face aux défis sans aucune référence aux anciens ennemis, comptait 40'000 militaires et civils.

Ils se sont élancés peu après l'aube, aux côtés de chars d'assaut, drones, systèmes radar, missiles et autres pièces d'artillerie, le tout survolé par des hélicoptères et des avions.

C'est le secrétaire général du parti communiste To Lam, l'homme le plus puissant du pays, qui a donné le coup d'envoi de cette grande fête devant des centaines de milliers de personnes, dont beaucoup avaient campé toute la nuit dans des rues bondées pour s'assurer d'être aux premières loges.

'Notre nation a surmonté des difficultés et des défis innombrables. Notre pays est passé d'une colonie à une nation indépendante et unifiée, qui continue d'avancer vers la modernité', a déclaré le dirigeant vietnamien.

L'ampleur du défilé a dépassé celle des 50 ans de la chute de Saïgon, célébrée le 30 avril dernier, qui avait marqué la réunification du pays sous l'égide communiste, ainsi que des 40 ans de l'indépendance.

Soldats russes

Le 2 septembre 1945, sur la place Ba Dinh de la capitale, le chef révolutionnaire Ho Chi Minh déclarait la naissance de la République démocratique du Vietnam, profitant de l'affaiblissement de la puissance coloniale française et du retrait de l'occupant japonais.

S'ensuivront des années de guerre. Les forces françaises ne quitteront le Vietnam pour de bon qu'après leur défaite à Dien Bien Phu, le 7 mai 1954.

En amont de cette grande commémoration, la ville de Hanoï s'était parée d'innombrables drapeaux vietnamiens, recouvrant jusqu'aux maisons coloniales héritées des Français.

Pour le Vietnam, qui multiplie les partenariats y compris avec d'anciens ennemis, cet anniversaire était avant tout l'occasion de louer sa propre voie, fort d'une croissance de plus de 7% en 2024, l'une des plus véloces de la région.

Le secrétaire général To Lam n'a fait aucune référence à la France, aux Etats-Unis ou à tout autre pays dans son discours. La parade s'est déroulée sous les yeux du numéro trois du gouvernement chinois Zhao Leji, de l'influent ex-premier ministre cambodgien Hun Sen et du président cubain Miguel Diaz-Canel.

Des compagnies chinoise, laotienne et cambodgienne d'une centaine de soldats chacune ont pris part à la marche, tout comme une trentaine de militaires russes.

/ATS