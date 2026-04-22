Le WWF appelle à consommer des espèces invasives en Grèce

Le WWF (Fonds mondial pour la nature) a appelé mercredi les amateurs de produits de la mer ...
Le WWF appelle à consommer des espèces invasives en Grèce

Le WWF appelle à consommer des espèces invasives en Grèce

Photo: KEYSTONE/AP/Petros Giannakouris

Le WWF (Fonds mondial pour la nature) a appelé mercredi les amateurs de produits de la mer en Grèce à privilégier dans l'assiette les espèces invasives. Cette démarche doit aider à en contenir la progression qui menace la faune marine locale.

'Il y a une nouvelle réalité sur le marché, en particulier dans le sud de la Grèce et dans les îles du Dodécanèse où il y a une forte présence d'espèces non indigènes', a déclaré Panagiota Stappa, du programme marin du WWF, lors d'une conférence de presse.

'Petit à petit, beaucoup plus d'espèces de poissons allochtones vont apparaître sur le marché', a-t-elle ajouté. Les pêcheurs grecs jetaient jusqu'à présent par-dessus bord certaines espèces parce que les consommateurs ne savent pas qu'elles sont parfaitement comestibles, a indiqué un spécialiste local du WWF, Michalis Margaritis.

Centaine d'espèces

Le guide responsable des produits de la mer du WWF, dont la version revue a été rendue publique mercredi (www.fishguide.wwf.gr), recense plus d'une centaine d'espèces disponibles sur le marché grec. Parmi celles-ci, 13 espèces invasives ne figuraient pas dans la précédente version du guide en 2015. 'Nous n'avons cité que les espèces les plus faciles à manger', a souligné M. Margaritis.

Les espèces invasives comprennent notamment la crevette brune (Penaeus aztecus) et le crabe bleu (Callinectes sapidus), originaires de l'Atlantique, dans le nord de la mer Egée, et plus au sud le poisson-lion (Pterois miles) venu de l'océan Indien.

/ATS
 

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