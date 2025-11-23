Le Zibelemärit attire les foules à Berne malgré la pluie

Le traditionnel Zibelemärit a commencé lundi matin à Berne. Malgré un temps pluvieux, des dizaines ...
Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Le traditionnel Zibelemärit a commencé lundi matin à Berne. Malgré un temps pluvieux, des dizaines de milliers de visiteurs sont attendus à cette fête populaire dans la ville fédérale.

Peu après 4 heures, les ruelles de la vieille ville ont commencé à s'animer, comme l'a rapporté un journaliste Keystone-ATS. Par des températures juste au-dessus de zéro, les premiers badauds ont déambulé sur la Place fédérale et se sont réjouis des tresses d'oignons artistiquement tressées.

Le Zibelemärit est depuis longtemps bien plus qu'un simple marché aux légumes où des tonnes d'oignons, d'ail, de carottes, de poireaux et de salsifis sont proposés. Les visiteurs trouvent également de nombreux stands de foire et des comptoirs en plein air.

Le Zibelemärit remonte au XIXe siècle et a toujours lieu le quatrième lundi de novembre. Depuis 2011, il figure sur la liste des traditions vivantes de Suisse.

/ATS
 

