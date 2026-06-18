Le baril de Brent sous les 80 dollars

Le baril du pétrole Brent, référence mondiale du brut, est tombé mardi sous la barre des 80 dollars pour la première fois depuis début mars, réagissant à la réouverture complète du détroit d'Ormuz annoncée pour vendredi par Donald Trump.

Poursuivant sa baisse depuis l'annonce d'un accord entre Téhéran et Washington pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient et rétablir le transit dans ce passage maritime stratégique, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en août, perdait 4,03% vers 14H50 à 79,87 dollars. Son homologue américain, le WTI, chutait de 4,35% à 77,25 dollars.

/ATS