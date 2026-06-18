Le baril de Brent sous les 80 dollars

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en août, perdait 4,03% vers 14H50 ...
Le baril de Brent sous les 80 dollars

Le baril de Brent sous les 80 dollars, une première depuis mars

Photo: KEYSTONE/AP

Le baril du pétrole Brent, référence mondiale du brut, est tombé mardi sous la barre des 80 dollars pour la première fois depuis début mars, réagissant à la réouverture complète du détroit d'Ormuz annoncée pour vendredi par Donald Trump.

Poursuivant sa baisse depuis l'annonce d'un accord entre Téhéran et Washington pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient et rétablir le transit dans ce passage maritime stratégique, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en août, perdait 4,03% vers 14H50 à 79,87 dollars. Son homologue américain, le WTI, chutait de 4,35% à 77,25 dollars.

/ATS
 

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