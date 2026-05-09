Le bateau Uri fête ses 125 ans avec un défilé de bateaux à vapeur

Le plus ancien navire de la Compagnie de navigation du lac des Quatre-Cantons (SGV), l’'Uri', a fêté samedi son 125e anniversaire lors d’un défilé de bateaux à vapeur. Cinq embarcations ont navigué côte à côte de Lucerne jusqu’au lac d’Uri.

Devant une foule de badauds, les bateaux à vapeur Uri, Schiller, Ville de Lucerne, Unterwald et Gallia, décorés de drapeaux cantonaux et de compositions florales, ont largué les amarres ensemble sur le lac des Quatre-Cantons samedi. De nombreux spectateurs ont sorti leurs smartphones pour immortaliser la scène.

La croisière était complète depuis des semaines, comme l'a indiqué un porte-parole de la compagnie de navigation à Keystone-ATS.

Les cinq bateaux ont quitté Lucerne à 10h45 et ont navigué côte à côte sur le lac d'Uri. Le retour était prévu environ quatre heures et demie plus tard.

L''Uri' est le plus ancien bateau à vapeur de la SGV. Ce bateau à aubes historique, d'une capacité de 800 personnes et d'une longueur de 82 m, a été retapé à plusieurs reprises et a fait l'objet d'une rénovation complète en 1994. Depuis son voyage inaugural le 8 mai 1901, il a parcouru plus de 2,3 millions de kilomètres sur le lac des Quatre-Cantons.

Un autre anniversaire est déjà prévu pour l’année prochaine: l’'Unterwald' fêtera ses 125 ans d’existence. Sa première croisière remonte au15 mai 1902.

/ATS