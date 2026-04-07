Le bénéfice de CSS s'envole en 2025

L'assureur CSS fait état d'un résultat net qui s'est envolé l'an dernier et de recettes de primes en hausse également. La société met en avant une progression sans précédent de sa clientèle dans l'assurance de base.

Pour l'exercice sous revue, CSS a multiplié son bénéfice par quatre, à 260,8 millions de francs, contre 62,7 millions en 2024, indique mardi l'assureur-maladie lucernois dans un communiqué. Dans l'assurance de base, CSS annonce un excédent pour la première fois en quatre ans, à hauteur de 109,5 millions, contre une perte de 129,2 millions l'année antérieure.

Et dans l'assurance complémentaire, le résultat net s'est affiché à 144,9 millions, est-il précisé. Celui-ci est toutefois resté nettement en deçà du chiffre de l'année précédente, qui s'élevait à 190,0 millions

L'assureur parle de résultats 'convaincants' et d'une grande discipline en matière de coûts, qui auraient conduit à sa performance globale. Il précise qu'une partie du bénéfice a été reversé aux assurés via des programmes de bonus, les clients recevant ainsi au 22,5 millions au total.

Les recettes de primes ont pour leur part progressé de 3,6% pour atteindre 7,8 milliards de francs l'an dernier. Le nombre d'assurés s'est nettement enrobé. Dans l'assurance de base, CSS a ainsi gagné plus de 90'600 nouveaux clients et a atteint 1,56 million d'assurés.

Au total, le groupe comptait environ 1,73 million de personnes assurées début 2026.

Dans le même temps, les coûts de la santé ont continué d'augmenter. Les charges de prestations dans l'assurance de base ont connu une hausse de 4,4% par personne assurée pour atteindre 4153 francs. Néanmoins, le ratio sinistres/coûts s'est amélioré au niveau du groupe pour s'établir à 98,2%, contre 101,1% l'année précédente, ce qui signifie que les recettes ont de nouveau dépassé les coûts.

Les frais administratifs ont pour leur part continué de baisser. Le taux de frais a reculé à 6,9%, et à 3,5% dans l'assurance de base. Parallèlement, CSS détaille avoir évité, grâce à des contrôles de factures, des dépenses injustifiées d'environ 872 millions de francs.

Sur le plan stratégique, CSS a récemment élargi son offre et fondé sa propre compagnie d'assurance-vie en 2025. L'assureur entend compléter de cette manière son coeur de métier par le domaine de la prévoyance.

/ATS