Confronté à des conditions de marchés difficiles, Heineken a annoncé mercredi supprimer entre ...
Le brasseur Heineken va supprimer entre 5000 et 6000 emplois

Photo: KEYSTONE/EPA/ALLISON DINNER

Confronté à des conditions de marchés difficiles, Heineken a annoncé mercredi supprimer entre 5000 et 6000 emplois sur deux ans. Le brasseur néerlandais entend ainsi 'accélérer la productivité à grande échelle afin de réaliser des économies importantes'.

'Nous restons prudents dans nos prévisions à court terme concernant les conditions du marché de la bière', a déclaré le directeur général Dolf van den Brink, cité dans le communiqué. Ce dernier a créé la surprise en janvier en annonçant son départ de la tête de l'entreprise après presque six ans.

Il a alors évoqué 'une période économique et politique turbulente'.

