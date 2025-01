Le budget de l'HFR accuse un déficit de près de 30 millions

L'Hôpital fribourgeois (HFR) prévoit une perte de 29,8 millions de francs pour 2025. Ce déficit a pu être réduit de près de 14 millions par la mise en place de mesures d'efficience et de réduction des charges, notamment la suppression de 90 EPT.

Le budget se base sur une hausse de revenu de 0,4% de l'activité stationnaire et de 4,8% de l'activité ambulatoire par rapport au budget 2024. Ce résultat a été rendu possible par la mise en place de mesures d'efficience et de réduction des coûts par le biais de réorganisations.

La principale d'entre elles concerne le site de Riaz. La gériatrie aigüe ainsi que la réadaptation gériatrique y seront renforcées alors que la médecine interne sera déplacée à l'HFR Fribourg - Hôpital cantonal. Les 90 suppressions de postes au sein de l'HFR seront effectuées prioritairement par des réorganisations et des départs naturels.

Ces mesures s'inscrivent dans la Stratégie 2030 et le plan à quatre ans 2024-2027, ont souligné vendredi la direction et le conseil d'administration en présentant le budget 2025.

/ATS