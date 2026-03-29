Le camp bourgeois reste majoritaire au gouvernement bernois

Le gouvernement bernois conserve sa majorité bourgeoise. Il comptera pour la prochaine législature ...
Le camp bourgeois reste majoritaire au gouvernement bernois

Le camp bourgeois reste majoritaire au gouvernement bernois

Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Le gouvernement bernois conserve sa majorité bourgeoise. Il comptera pour la prochaine législature comme aujourd'hui 2 UDC, 2 socialistes, 1 Verte, 1 PLR, 1 Centriste. Le conseiller d'Etat UDC Pierre Alain Schnegg continuera d'occuper le siège réservé au Jura bernois.

/ATS
 

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