Le canton de Soleure injecte 4,6 millions dans Stahl Gerlafingen

Photo: KEYSTONE/MARCEL BIERI

Le canton de Soleure va injecter 4,6 millions de francs dans l'aciériste en difficulté Stahl Gerlafingen. Le parlement a approuvé mardi ce crédit, ouvrant ainsi la voie à un soutien financier de la Confédération.

Le Grand Conseil soleurois a adopté mardi par 63 voix contre 24 la contribution proposée par l'exécutif. Cette aide, destinée à prendre en charge une partie des coûts d'électricité pendant quatre ans, ne faisait toutefois pas l'unanimité: le PVL s'y opposait, le PS et les Vert-e-s y étaient favorables. La droite était divisée sur la question.

En mars dernier, le Conseil fédéral a décidé un soutien transitoire d'une durée de quatre ans aux entreprises sidérurgiques d'importance stratégique, avec effet rétroactif au 1er janvier. Cette aide est toutefois conditionnée à une aide financière du canton d’implantation aux entreprises concernées.

Stahl Gerlafingen (SO), Swiss Steel (LU), Novelis (VS) et Constellium (VS) devraient bénéficier de ce soutien transitoire jusqu'à fin 2028.

