Le canton du Tessin déclare Bruno Bréguet disparu

Le juge de paix de Locarno a déclaré Bruno Bréguet comme disparu. Le terroriste tessinois présumé avait été arrêté en Israël en 1970 pour possession d'explosifs et était considéré comme un proche du terroriste vénézuélien Carlos.

Bruno Bréguet, né à Muralto (TI), avait disparu sans laisser de traces en novembre 1995 lors de la traversée entre Ancône, en Italie, et Igoumenitsa, en Grèce. La disparition de ce terroriste présumé a désormais été officiellement déclarée par la justice tessinoise. La décision du juge de district de Locarno a été publiée dans la Feuille officielle.

M. Bréguet se serait déjà identifié à l'organisation 'Front populaire de libération de la Palestine' alors qu'il était encore gymnasien. En 1970, à l'âge de 20 ans, il a été arrêté en Israël pour un attentat présumé pro-palestinien. Il se serait radicalisé pendant la peine de prison qui a suivi. M. Bréguet était soupçonné d'entretenir des liens avec le terroriste vénézuélien Carlos.

Disparition mystérieuse

En 1982, il a de nouveau été incarcéré en France, cette fois pour complicité présumée avec Carlos. Selon la thèse d’un historien suisse spécialisé dans les services de renseignement, la propagande et le terrorisme, le Tessinois aurait été recruté par la CIA au début des années 1990 pour fournir des informations sur Carlos.

De nombreuses hypothèses circulent également sur la disparition du Tessinois. Selon la presse grecque, M. Bréguet aurait été enlevé par les services secrets français. D’autres sont convaincus qu’il a continué à vivre ailleurs sous une nouvelle identité. Son père a déclaré, au moment de sa disparition, qu’il pensait que son fils s’était jeté à la mer.

/ATS