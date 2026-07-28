Le chef de l'ONU à Chypre pour renouer le dialogue sur l'île

Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres, arrivé dans la nuit à Chypre, a entamé mardi des réunions séparées avec les dirigeants rivaux de l'île divisée. L'objectif est d'envisager de nouvelles négociations.

Neuf ans après l'échec de la dernière tentative de paix entre la République de Chypre et la partie nord, sous occupation turque, M. Guterres a atterri 'à minuit', première visite d'un patron de l'ONU depuis celle de Ban Ki-moon en 2010.

'Je viens d'atterrir à Chypre pour exprimer mon engagement à soutenir les communautés chypriotes dans leur recherche d'un règlement global et durable de la question chypriote', a-t-il indiqué sur son compte officiel X.

'L'ONU ne peut pas imposer la paix. Seuls les Chypriotes, avec leurs dirigeants, peuvent la construire'.

M. Guterres doit mener dans la matinée des discussions séparées de part et d'autre de la ligne de cessez-le-feu arrêtée en 1974, avec le président Nikos Christodoulides, dans la partie grecque, puis avec son homologue de la République turque autoproclamée de Chypre-Nord (RTCN, reconnue par la seule Turquie), Tufan Erhurman, élu en octobre.

Selon des sources au sein de l'ONU, M. Guterres a ensuite prévu de rencontrer des représentants de la société civile et d'associations, avant d'accueillir les deux dirigeants pour un dîner conjoint, en prélude à une réunion trilatérale mercredi.

Île divisée depuis 1974

L'île méditerranéenne de Chypre est divisée depuis 1974, après qu'Ankara a occupé le tiers nord de l'île en réponse à un coup d'État de Chypriotes grecs orchestré par Athènes, qui visait à l'unir avec la Grèce.

Des décennies de pourparlers sous l'égide de l'ONU et le déploiement d'une force internationale des Nations unies le long de la zone tampon n'ont pas réussi à réunifier l'île.

La dernière grande série de négociations de paix à Crans-Montana, en Suisse, a échoué en juillet 2017.

Les deux dirigeants chypriotes se sont néanmoins rencontrés en décembre et ont fait part de leur engagement à relancer le processus de paix, resté au point mort, en présence de l'envoyée de M.Guterres, Maria Angela Holguín. Cette dernière s'est d'ailleurs entretenue lundi avec chacun d'eux.

/ATS