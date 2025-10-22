Le chef de l'ONU appelle à combattre la « désinformation » climatique

Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a appelé mercredi à Genève à lutter contre la désinformation climatique, dans une apparente réponse à Donald Trump qui avait brocardé la science du climat le mois dernier à la tribune de l'ONU.

'Partout, nous devons lutter contre la désinformation, le harcèlement en ligne et le greenwashing', a exhorté le chef de l'ONU lors d'une intervention devant l'Organisation météorologique mondiale (OMM) à Genève. Le Portugais a affirmé sa 'solidarité' avec tous les scientifiques.

En septembre, le président américain avait lancé à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU que le changement climatique était 'la plus grande arnaque jamais menée contre le monde' et le concept d'empreinte carbone 'une supercherie inventée par des gens aux intentions malveillantes'.

Sans la science et les données climatiques 'lucides', le monde n'aurait jamais compris l'émergence de la 'menace dangereuse et existentielle du changement climatique', a semblé répondre M. Guterres, ajoutant que 'les scientifiques et les chercheurs ne devraient jamais avoir peur de dire la vérité'. 'Je suis solidaire (...) de tous les scientifiques'.

En outre, a-t-il insisté, 'les énergies renouvelables sont la source d'énergie nouvelle la moins chère, la plus rapide et la plus judicieuse. Elles représentent la seule voie crédible pour mettre fin à la destruction inexorable de notre climat'.

'Au bord du gouffre'

Estimant que ces bouleversements menaient 'notre planète au bord du gouffre', le chef de l'ONU a aussi réclamé aux gouvernements 'de nouveaux plans d'action nationaux audacieux pour le climat, visant à limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 degrés', avant la COP30 qui se tiendra dans moins d'un mois au Brésil.

'La science nous indique qu'une ambition bien plus grande est nécessaire', a relevé M. Guterres, appelant de nouveau les pays de la COP30 à 'convenir d'un plan crédible pour mobiliser 1300 milliards de dollars par an de financement climatique d'ici 2035 pour les pays en développement'.

'Les pays développés doivent honorer leur engagement de doubler le financement de l'adaptation pour atteindre au moins 40 milliards de dollars cette année, et déployer rapidement des outils éprouvés', a-t-il ajouté.

La COP30 se tient du 10 au 21 novembre à Belem, dans l'Amazonie brésilienne, avec le défi colossal d'unir les pays du monde pour ne pas relâcher l'action contre le changement climatique malgré les vents contraires, comme le retrait des Etats-Unis de l'Accord de Paris, les guerres douanières et commerciales ou la montée des thèses climatosceptiques dans le monde.

L'OMM, qui célèbre son 75e anniversaire cette année, oeuvre pour que tous les pays soient couverts par des systèmes d'alerte précoce aux phénomènes météorologiques extrêmes d'ici 2027.

/ATS