Le chef de l'ONU appelle à mettre fin au « cauchemar de la violence » au Soudan

Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a appelé mardi à des 'négociations' ...
Photo: KEYSTONE/AP

Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a appelé mardi à des 'négociations' pour un arrêt immédiat du conflit au Soudan. Il a mis en garde contre une crise 'en train de devenir incontrôlable'.

Le Portugais a exhorté les parties au conflit à 'venir à la table des négociations, (et) mettre fin à ce cauchemar de violence, maintenant'. 'La crise horrifiante au Soudan (...) est en train de devenir incontrôlable', a-t-il ajouté.

Selon une source gouvernementale à Port Soudan, le Conseil de souveraineté présidé par le chef de l'armée soudanaise, Abdel-Fattah Al-Burhane, va étudier mardi une proposition de trêve portée par les Etats-Unis dans le conflit qui ensanglante le pays depuis plus de deux ans.

/ATS
 

