Le chef de la branche armée du Hamas tué dans une frappe à Gaza

L'armée israélienne et des responsables du Hamas ont confirmé samedi la mort du chef de la ...
Le chef de la branche armée du Hamas tué dans une frappe à Gaza

Le chef de la branche armée du Hamas tué dans une frappe à Gaza

Photo: KEYSTONE/AP/Abdel Kareem Hana

L'armée israélienne et des responsables du Hamas ont confirmé samedi la mort du chef de la branche armée du mouvement palestinien lors d'une frappe israélienne la veille. L'homme est présenté comme l'un des principaux architectes de l'attaque du 7 octobre 2023.

L'armée israélienne et le renseignement intérieur (Shin Bet) 'annoncent (...) que le terroriste Ezzedine al-Haddad a été éliminé', selon un communiqué, une information également confirmée à l'AFP par des responsables du Hamas.

Le ministère israélien de la Défense avait indiqué vendredi avoir ciblé ce responsable du Hamas dans la ville de Gaza, sans confirmer sa mort.

/ATS
 

Actualités suivantes

Vladimir Poutine se rendra en visite en Chine les 19 et 20 mai

Vladimir Poutine se rendra en visite en Chine les 19 et 20 mai

Monde    Actualisé le 16.05.2026 - 09:07

Taïwan affirme être une nation « indépendante »

Taïwan affirme être une nation « indépendante »

Monde    Actualisé le 16.05.2026 - 07:07

Nigeria: chef de l'EI tué dans une opération de l'armée américaine

Nigeria: chef de l'EI tué dans une opération de l'armée américaine

Monde    Actualisé le 16.05.2026 - 06:36

Australie: homme dans un état critique après une attaque de requin

Australie: homme dans un état critique après une attaque de requin

Monde    Actualisé le 16.05.2026 - 08:29

Articles les plus lus