Le cinéaste d'animation Marcel Barelli reçoit le Locarno Kids Award

Le réalisateur tessinois de films d'animation Marcel Barelli se voit décerner le Locarno Kid Award 2025. Son premier long métrage 'Mary Anning: chasseuse de fossiles' sera présenté en première suisse au Festival de Locarno cet été.

M. Barelli 's'est imposé comme l'une des voix les plus prometteuses et les plus originales du cinéma d'animation suisse et international', écrivent les organisateurs du festival mercredi dans un communiqué.

Le film primé a été présenté en première mondiale en juin au Festival international du film d'animation d'Annecy (F). Il raconte l'histoire de Mary, douze ans, qui, après la mort de son père, se lance dans une quête axée autour des fossiles. Le film est un hommage à la paléontologue britannique du même nom, pionnière de la discipline au début du XIXe siècle.

Les relations entre les humains et la nature apparaissent régulièrement dans les oeuvres de M. Barelli. Il a remporté le Prix du cinéma suisse pour le meilleur film d'animation avec 'Dans la nature'.

L'artiste recevra le Locarno Kids Award le 12 août sur la Piazza Grande. La 78e édition du Festival de Locarno se tient du 6 au 16 août.

/ATS