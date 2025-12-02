Le cinéma suisse décroche trois nominations aux « Oscars européens »

Le cinéma suisse place trois de ses films sur la liste des nominations pour la 38e édition ...
Le cinéma suisse décroche trois nominations aux « Oscars européens »

Le cinéma suisse décroche trois nominations aux

Photo: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Le cinéma suisse place trois de ses films sur la liste des nominations pour la 38e édition du Prix du cinéma européen, les 'Oscars européens'. 'Sirât', un road-movie désertique du Français Oliver Laxe, caracole en tête toutes catégories confondues.

Avec neuf nominations, 'Sirât' devance de peu 'Sentimental Value' du Norvégien Joachim Trier et 'In die Sonne schauen' (Les échos du passé/Sound of falling) de la Berlinoise Mascha Schilinski, qui en comptent chacun huit.

Côté suisse, l'Argovien Fabian Gamper, 40 ans, est nommé dans la catégorie 'Directeur européen de la photographie' pour 'In die Sonne schauen'. L'actrice allemande Leonie Benesch est elle en lice pour le prix de la meilleure actrice dans le rôle principal du film suisse 'En première ligne' de Petra Volpe.

Un film d’animation en stop motion, une coproduction minoritaire suisse de la maison de production et de réalisation Nadasdy à Genève, a aussi retenu l'attention du jury. 'Olivia et le Tremblement de terre invisible' d'Irene Iborra Rizo est nommé dans les catégories 'Film européen' et 'Long métrage d'animation européen'.

/ATS
 

Actualités suivantes

L'auteur de polars Nicolas Feuz ne sera plus procureur

L'auteur de polars Nicolas Feuz ne sera plus procureur

Culture    Actualisé le 02.12.2025 - 09:23

Le cinéaste iranien Jafar Panahi condamné à un an de prison

Le cinéaste iranien Jafar Panahi condamné à un an de prison

Culture    Actualisé le 01.12.2025 - 19:35

Décès de Tom Stoppard, dramaturge du paradoxe

Décès de Tom Stoppard, dramaturge du paradoxe

Culture    Actualisé le 29.11.2025 - 19:21

Un nouvel éclairage pour la cathédrale de Lausanne

Un nouvel éclairage pour la cathédrale de Lausanne

Culture    Actualisé le 29.11.2025 - 18:45

Articles les plus lus

NIFFF: le directeur général Pierre-Yves Walder s'en va

NIFFF: le directeur général Pierre-Yves Walder s'en va

Culture    Actualisé le 28.11.2025 - 16:03

Un nouvel éclairage pour la cathédrale de Lausanne

Un nouvel éclairage pour la cathédrale de Lausanne

Culture    Actualisé le 29.11.2025 - 18:45

Décès de Tom Stoppard, dramaturge du paradoxe

Décès de Tom Stoppard, dramaturge du paradoxe

Culture    Actualisé le 29.11.2025 - 19:21

Le cinéaste iranien Jafar Panahi condamné à un an de prison

Le cinéaste iranien Jafar Panahi condamné à un an de prison

Culture    Actualisé le 01.12.2025 - 19:35

Les photos de presse de l'année 2024 exposées à Prangins (VD)

Les photos de presse de l'année 2024 exposées à Prangins (VD)

Culture    Actualisé le 28.11.2025 - 10:53

NIFFF: le directeur général Pierre-Yves Walder s'en va

NIFFF: le directeur général Pierre-Yves Walder s'en va

Culture    Actualisé le 28.11.2025 - 16:03

Un nouvel éclairage pour la cathédrale de Lausanne

Un nouvel éclairage pour la cathédrale de Lausanne

Culture    Actualisé le 29.11.2025 - 18:45

Décès de Tom Stoppard, dramaturge du paradoxe

Décès de Tom Stoppard, dramaturge du paradoxe

Culture    Actualisé le 29.11.2025 - 19:21

Décès de la créatrice de mode punk rock écossaise Pam Hogg

Décès de la créatrice de mode punk rock écossaise Pam Hogg

Culture    Actualisé le 27.11.2025 - 00:57

Nathacha Appanah remporte le prix Goncourt des lycéens

Nathacha Appanah remporte le prix Goncourt des lycéens

Culture    Actualisé le 27.11.2025 - 14:37

Les photos de presse de l'année 2024 exposées à Prangins (VD)

Les photos de presse de l'année 2024 exposées à Prangins (VD)

Culture    Actualisé le 28.11.2025 - 10:53

NIFFF: le directeur général Pierre-Yves Walder s'en va

NIFFF: le directeur général Pierre-Yves Walder s'en va

Culture    Actualisé le 28.11.2025 - 16:03