Le climat de consommation s'est détérioré en avril

Marqué par la morosité, le moral des consommateurs helvétiques s'est détérioré en avril. L'évolution de la situation économique générale suscite des inquiétudes accrues.

L'indice du climat de consommation s'est inscrit à -42,4 points en avril, quatre points au-dessous du niveau présenté douze mois auparavant, ressort-il des données publiées vendredi par le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). Le mois précédent, il s'était inscrit à -35 points, trois points de plus qu'en mars 2023.

Les consommateurs ont en revanche gagné en sérénité quant à leur situation financière passée et à venir, ces deux sous-indices s'étant améliorés de respectivement 15,5 points à -42,1 points et de 3,2 points à -33 points. Ils seraient de ce fait plus enclins à effectuer de grandes acquisitions (-28 points, contre -37,2 points précédemment).

A l'inverse, leur point de vue s'assombrit quant à la situation générale à venir. Le sous-indice correspondant s'est fortement détérioré, plongeant de -21,2 points à -66,5 points.

/ATS