Le climat sécuritaire se gâte, estime la Confédération

L'environnement sécuritaire de la Suisse s’est détérioré en 2024, estime la Confédération. Le Conseil fédéral a publié mercredi son rapport sur les menaces. La guerre en Ukraine, la rivalité Chine-USA, l'espionnage et le djihadisme sont au centre de l'attention.

La guerre menée par la Russie en Ukraine fragilise toujours la sécurité en Europe. Au Proche-Orient, comme au Moyen-Orient, la situation, marquée en permanence par des conflits armés, demeure instable, constate le rapport.

Par ailleurs, l'intensification de la rivalité entre les Etats-Unis et la Chine est la tendance dominante globale. Selon toute attente, sous la présidence de M. Trump, les Etats-Unis définiront de manière beaucoup plus restrictive leurs intérêts nationaux en matière de politique étrangère et de sécurité, estime la Confédération.

Enfin, l'espionnage gagne en importance et la Suisse est particulièrement concernée. Sur le plan intérieur, la menace terroriste reste élevée. Elle est surtout marquée par la mouvance djihadiste et la radicalisation des jeunes en ligne.

/ATS