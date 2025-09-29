Le comité référendaire demande l'annulation du vote sur l'e-ID

Le comité référendaire contre la loi sur l'identité numérique (e-ID), acceptée dimanche sur ...
Le comité référendaire demande l'annulation du vote sur l'e-ID

Le comité référendaire demande l'annulation du vote sur l'e-ID

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Le comité référendaire contre la loi sur l'identité numérique (e-ID), acceptée dimanche sur le fil, a demandé lundi l'annulation du vote. Il dénonce un résultat influencé par 'des interventions illicites de Swisscom, contrôlée par l'Etat'.

Le comité a déposé son recours le 22 septembre. Selon lui, Swisscom a fait un don de 30'000 francs à un comité favorable à l'e-ID' et a demandé à un cadre supérieur de faire publiquement la promotion du projet.

Le comité référendaire considère l'engagement de Swisscom dans la campagne comme une violation flagrante de la liberté de vote garantie par la Constitution fédérale. Les entreprises proches de la Confédération sont tenues à la neutralité politique et ne doivent pas influencer le processus démocratique par des interventions unilatérales.

/ATS
 

Actualités suivantes

Progression du français dans les communes germanophones du Seeland

Progression du français dans les communes germanophones du Seeland

Suisse    Actualisé le 29.09.2025 - 11:25

Adoption d'animal de compagnie: garantie de retour souhaitée

Adoption d'animal de compagnie: garantie de retour souhaitée

Suisse    Actualisé le 29.09.2025 - 10:59

Budget 2026 sur fond d'assainissement pour l'Etat de Fribourg

Budget 2026 sur fond d'assainissement pour l'Etat de Fribourg

Suisse    Actualisé le 29.09.2025 - 09:03

BirdLife invite à observer les migrateurs le week-end prochain

BirdLife invite à observer les migrateurs le week-end prochain

Suisse    Actualisé le 29.09.2025 - 08:49

Articles les plus lus

Rejet de l'initiative bernoise sur des loyers transparents

Rejet de l'initiative bernoise sur des loyers transparents

Suisse    Actualisé le 28.09.2025 - 13:49

Le Tessin veut faire baisser les primes d'assurance maladie

Le Tessin veut faire baisser les primes d'assurance maladie

Suisse    Actualisé le 28.09.2025 - 14:51

Le Tessin veut faire baisser les primes d'assurance maladie

Le Tessin veut faire baisser les primes d'assurance maladie

Suisse    Actualisé le 28.09.2025 - 14:53

La ville de Zurich interdit les souffleuses à feuilles à essence

La ville de Zurich interdit les souffleuses à feuilles à essence

Suisse    Actualisé le 28.09.2025 - 17:29