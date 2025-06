Le commerce de détail porté par l'alimentaire en 2024

Le commerce de détail suisse a inscrit des recettes estimées à 103,7 milliards de francs en 2024, une hausse de 0,6% sur un an, portée par le segment alimentaire. L'arrivée de nouveaux noms a exacerbé la concurrence, selon l'institut d'études de marché NIQ GfK.

Le segment alimentaire a enregistré un chiffre d'affaires en progression de 1,8% sur un an, rapporte NIQ GfK mardi . Les distributeurs ont mis l'accent sur les produits à bas prix, en mettant l'accent sur les gammes correspondantes ainsi qu'en insistant sur les baisses de tarifs.

Dans le commerce de détail de produits non alimentaires, les recettes ont reculé de 0,1% en 2024. Celles-ci avaient déjà reculé de 1,5% l'année précédente. L'environnement de marché a été marqué par la restructuration de Migros, qui a cédé certaines enseignes spécialisées comme m-electronics et SportX. Il est également devenu plus concurrentiel, à la fois dans le commerce stationnaire, avec l'arrivée en Suisse de Rossmann et Action, et dans la vente en ligne, avec le poids croissant des plateformes chinoises, en particulier Temu.

De son côté, le commerce en ligne a vu ses recettes croître de 500 millions de francs pour atteindre à 14,9 milliards de francs.

/ATS