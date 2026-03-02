Le commerce de détail trébuche en janvier

Les recettes du commerce de détail en Suisse ont débuté l'année sur un recul. En janvier, les chiffre d'affaires, ajustés des effets calendaires, ont baissé de 1,8% en termes nominaux, ou de 1,1% en tenant compte de l'inflation (termes réels).

Hors carburants et effets du renchérissement, l'évolution aurait atteint -1,1%, rapporte l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans son point de situation périodique lundi.

Dans les grandes lignes, le commerce de détail sur éventaires et marchés - vente par correspondance ou via internet a affiché la plus forte baisse de 15,8%, loin derrière le commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication (-4,6%).

Les seules progressions revenaient à la catégorie Autre commerce de détail en magasin non spécialisé (+3,2%) et commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé (+2,2%). Le commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire se maintenait avec +0,2%.

Les carburants perdaient de leur côté 3,4%.

