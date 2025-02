Le commerce extérieur suisse à la peine en janvier

Exportations et importations suisses ont affiché une évolution négative en janvier, principalement en raison de la mauvaise performance de l'important secteur de la chimie-pharmacie, faisant plier le solde du commerce extérieur pour le mois sous revue.

En janvier, les exportations ont chuté de 6,9% sur un mois en calcul nominal (non ajusté de l'inflation) à 22,7 milliards de francs, tandis que les importations ont plongé de 6,8% à 18,7 milliards, a détaillé jeudi l'Office fédéral de la douane et de la sécurité aux frontières (OFDF).

La balance commerciale a bouclé sur un excédent de 4,0 milliards de francs, en repli de 7,4% sur un mois.

Le domaine de la chimie-pharmacie, plus important contributeur au commerce extérieur helvétique, a vu ses exportations chuter de 6,9% pendant le mois sous revue, alors que celles des machines et de l'électronique ont enflé de 1,8% et l'horlogerie de 2,7%.

Par destination, les ventes à l'international se sont légèrement repliées de 0,9% vers l'Union européenne, principal client des entreprises suisses. Elles ont crû de 1,2% à destination de l'Allemagne et ont bondi de 29,9% vers l'Italie et de 11,7% vers la France.

L'Asie a par contre affiché un repli de 0,3%, tiré à la baisse en raison d'une chute de 30% des exportations vers la Chine.

Les exportations vers l'Amérique du Nord ont également bu la tasse, avec une contraction du flux de marchandises et de services de 17,7% vers les Etats-Unis.

/ATS