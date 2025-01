« Le comte de Monte-Cristo » en tête des nominations aux César

Deux grands succès populaires et une comédie musicale hors norme à l'aura internationale: 'Le comte de Monte-Cristo', 'L'Amour ouf' et 'Emilia Perez' figurent en tête des nominations aux César, annoncées mercredi. 'Sauvages' du Suisse Claude Barras est aussi en lice.

Avec 14 nominations, 'Le comte de Monte-Cristo' fait la course en pole position à un mois de la 50e cérémonie des César, après avoir ravi 9,4 millions de spectateurs en salles en France (soit le deuxième plus gros succès de l'année).

Pierre Niney, qui reprend le rôle écrit par Alexandre Dumas et qui a déjà été couronné d'un César en 2015 pour 'Yves Saint Laurent', fait figure de candidat très sérieux dans la catégorie du meilleur acteur.

Il sera en concurrence avec François Civil, nommé pour 'L'Amour ouf' de Gilles Lellouche, qui a fait un carton auprès du public adolescent et récolte 13 nominations. Sa partenaire de jeu Adèle Exarchopoulos est également nommée comme meilleure actrice, onze ans après 'La vie d'Adèle'.

Feu d'artifice visuel

Dans un mouchoir de poche, 'Emilia Perez', de Jacques Audiard, récolte 12 nominations. Feu d'artifice visuel et auditif, cette comédie musicale en espagnol sur la transition de genre d'un narcotrafiquant mexicain poursuit son parcours hors du commun.

Le film a battu aux Etats-Unis le record, pour une oeuvre non anglophone, de 13 nominations aux Oscars. Il avait reçu à Cannes le prix du jury et un prix d'interprétation collectif pour ses actrices, Selena Gomez, Zoe Saldaña, Adriana Paz et surtout la principale, Karla Sofia Gascon.

Un César pour cette dernière, nommée comme Zoe Saldaña dans la catégorie meilleure actrice, serait un symbole pour celle qui a essuyé des campagnes de haine liées à sa transidentité.

Une seule nomination pour Artus

Un an après le sacre de Justine Triet pour 'Anatomie d'une chute', aucune cinéaste n'est en lice pour le trophée de la meilleure réalisation. Jacques Audiard, 72 ans et déjà dix César à son actif ('Un prophète', 'De battre mon coeur s'est arrêté'...), est l'un des favoris pour lui succéder.

Les nominations de 'L'Amour ouf' (4,9 millions de spectateurs en France, troisième succès de l'année) et de 'Monte-Cristo' devraient tordre le cou à la réputation de l'Académie d'être parfois déconnectée du public.

Même si le plus gros carton de 2024 en France avec 10,8 millions de spectateurs, 'Un p'tit truc en plus' d'Artus et sa troupe d'acteurs porteurs de handicap, ne récolte qu'une nomination, celle du meilleur premier film.

Immigration

Derrière les trois favoris, deux autres longs-métrages sortent leur épingle du jeu, en lice pour le César du meilleur film et sept autres prix chacun : 'Miséricorde', film d'auteur à l'audience plus confidentielle d'Alain Guiraudie, et 'L'Histoire de Souleymane', de Boris Lojkine, sur l'odyssée parisienne d'un livreur sans-papiers.

Un prix pour ce film lancerait un message, à l'heure où le gouvernement français entend réduire l'immigration. Tout comme une statuette de la révélation masculine pour son acteur guinéen Abou Sangaré, qui vient d'obtenir un titre de séjour après son tout premier rôle à l'écran.

'Sauvages' nommé

Côté suisse, Claude Barras est quant à lui nommé pour le César du meilleur film d'animation pour sa fable écologique 'Sauvages'. Le réalisateur valaisan avait déjà remporté deux statuettes en 2017 pour 'Ma vie de Courgette'.

La réalisatrice française Louise Courvoisier, née à Genève, récolte pour sa part quatre nominations pour son premier long-métrage 'Vingt Dieux', un film sur l'industrie laitière tourné dans le Jura français.

Les quelque 5000 membres de l'Académie, qui s'approche désormais de la parité (45% de femmes), ont un mois pour élire leurs favoris, avant la remise des prix le 28 février. Avec une saveur particulière: les César soufflent leur 50e bougie et ont offert la présidence à la reine des actrices tricolores, Catherine Deneuve.

Seules deux personnalités savent déjà qu'elles se verront décerner une statuette: la star américaine Julia Roberts et le réalisateur Costa-Gavras, qui doivent recevoir un César d'honneur.

/ATS