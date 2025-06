Le concert de Black Sabbath en juillet sera diffusé en ligne

Le dernier concert du chanteur de heavy metal Ozzy Osbourne avec son groupe Black Sabbath le 5 juillet à Birmingham, dont les tickets se sont arrachés en 16 minutes, sera diffusé en ligne, a annoncé le groupe vendredi.

Le show, prévu dans le stade de football d'Aston Villa, réunira également les groupes Metallica, Guns N'Roses, Tool et Slayer.

Ozzy, qui a révélé en 2020 être atteint de la maladie de Parkinson, retrouvera Tony Iommi, Geezer Butler et Bill Ward pour un concert baptisé 'Back To The Beginning' dans la ville du centre de l'Angleterre où le groupe a été fondé en 1968.

Il s'agira du premier concert du groupe en vingt ans, et du dernier pour Ozzy Osbourne.

Les fans qui n'ont pas pu acheter de billet pourront se consoler avec la retransmission du show en ligne, qui se fera toutefois avec deux heures de décalage.

Pour cela, ils peuvent depuis 14h00 GMT (16h00 en Suisse) ce vendredi acheter des tickets en ligne, d'un prix de 24,99 livres (environ 27,80 francs).

Demande massive

'Nous avons reçu une demande massive de la part de fans du monde entier qui n'ont pas pu obtenir de place. Ils se sont rués sur les réseaux sociaux, nous suppliant de diffuser le concert en direct. Comme c'est un événement historique, nous ne pouvions pas les laisser tomber', a déclaré Sharon Osbourne, épouse du chanteur, citée dans le communiqué du groupe.

L'intégralité des bénéfices du concert sera reversée à plusieurs associations, dont Cure Parkinson's et l'hôpital pour enfants de Birmingham.

Véritable légende du genre, Black Sabbath a vendu plus de 75 millions d'albums dans le monde et est considéré comme l'un des pionniers du heavy metal.

Pour Ozzy Osbourne, ce concert marquera la fin de sa carrière scénique, a confirmé son épouse à la BBC: 'C'est son point final', a-t-elle déclaré.

