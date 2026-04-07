Le conducteur d'un TGV meurt dans une collision avec un poids lourd

Le conducteur d’un TGV est décédé mardi dans une collision avec un poids lourd entre Béthune et Lens, dans le Pas-de-Calais. L’accident a également fait 27 blessés, selon la préfecture et la SNCF.

L'accident s'est produit vers 07h00 du matin à un passage à niveau, selon la SNCF.

Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a annoncé sur X qu'il se rendait sur place avec Jean Castex, le PDG de la SNCF.

Ni la SNCF ni la préfecture n'étaient en mesure de préciser les circonstances de l'accident dans l'immédiat.

La SNCF a précisé que le trafic ferroviaire serait interrompu entre Béthune et Lens au moins jusqu'à mardi soir.

/ATS