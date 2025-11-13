Le congrès américain lève la paralysie budgétaire

Le congrès américain a adopté mercredi une proposition de loi qui permet de lever la paralysie budgétaire la plus longue de l'histoire des Etats-Unis. La Maison-Blanche avait indiqué plus tôt que le président américain Donald Trump signerait le texte dans la foulée.

Après plus de 40 jours d'impasse budgétaire, une poignée de sénateurs démocrates avaient fini par rendre les armes lundi en approuvant avec leurs collègues républicains une nouvelle proposition de loi, qui étend le budget précédent jusqu'à la fin janvier.

Les républicains étant majoritaires à la chambre des représentants, l'adoption de la proposition ne posait pas de problème dans la chambre basse.

Depuis le 1er octobre, plus d'un million de fonctionnaires ne sont pas payés. Le versement de certaines aides est fortement perturbé, et des dizaines de milliers de vols ont été annulés ces derniers jours en raison de pénuries de contrôleurs aériens, dont certains choisissent de se faire porter pâle plutôt que de travailler sans salaire.

/ATS