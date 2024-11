Le dégel du permafrost menace des dizaines de cabanes du CAS

Plus d'un tiers des cabanes du Club alpin suisse (CAS) pourraient être instables à l'avenir en raison du dégel du permafrost, selon une étude publiée mardi. En outre, 42 refuges sont potentiellement menacés par des éboulements provenant de zones de pergélisol.

L'approvisionnement en eau des cabanes devient également délicat, communique le CAS. Environ 29 cabanes qui disposaient encore de glaciers dans leur bassin versant au début de ce siècle les perdront d’ici 2030. Cela concernera 25 autres cabanes d’ici 2050. Ces prévisions montrent qu'il faut procéder à des adaptations pour garantir l'approvisionnement.

Aujourd’hui, les hôtes peuvent encore voir un glacier dans près d’un tiers des 152 cabanes du CAS. Ce ne sera plus le cas que dans 10% des hébergements d'ici 2050 et dans aucun d’entre eux d’ici la fin du siècle. Au cours des 25 prochaines années, la fonte des glaces va créer de grands lacs près de 21 cabanes dans un rayon de deux kilomètres.

Des changements interviendront également au niveau des chemins d'accès. Actuellement, ceux-ci passent, été comme hiver, par des glaciers pour 22 cabanes, mais dans un quart de siècle, ce ne sera plus le cas que pour 6 d’entre elles seulement.

La fonte du pergélisol, l’augmentation des dangers naturels et l’altération des paysages nécessitent des investissements importants et des adaptations innovantes en matière de construction de cabanes. Les ressources du Fonds des cabanes ne suffiront pas à financer les projets de construction. Le CAS se dit donc tributaire de partenariats solides et de dons.

/ATS