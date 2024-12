Le dernier grand hôpital dans le nord de Gaza « hors-service »

Le dernier grand hôpital opérationnel dans le nord de Gaza est 'hors-service' après une opération de l'armée israélienne près de cet établissement, a annoncé l'OMS vendredi. Israël accuse l'hôpital d'être devenu 'un bastion des organisations terroristes'.

'De premières informations font état de services clefs incendiés et détruits pendant le raid. Soixante membres du personnel soignant et 25 patients sont dans un état critique', ajoute l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur le réseau social X.

L'armée israélienne avait annoncé avoir lancé vendredi une opération contre des combattants du Hamas près de cet hôpital au rôle crucial dans une bande de Gaza aux services de santé exsangues, dévastés par 14 mois de guerre entre Israël et le Hamas.

Cette opération près de l'hôpital Kamal Adwan à Beit Lahia intervient au lendemain de l'annonce par le directeur de l'établissement de la mort de cinq membres du personnel dans une frappe israélienne.

'Bastion des organisations terroristes'

Dans son communiqué vendredi, l'armée israélienne a qualifié l'hôpital de 'bastion des organisations terroristes [...] utilisé comme cachette par les terroristes'. S'appuyant sur des informations des services de renseignements, les forces israéliennes ont lancé une opération à proximité de l'hôpital, selon l'armée.

'Les troupes mènent des opérations ciblées' et essayent d'éviter que les civils, les patients et le personnel médical ne soient touchés, a-t-elle ajouté. Depuis le 6 octobre, Israël a intensifié son offensive terrestre et aérienne dans le nord de la bande de Gaza pour empêcher, selon l'armée, les combattants du Hamas de se regrouper.

Avant de lancer l'opération près de l'hôpital, l'armée a déclaré que ses troupes avaient 'facilité l'évacuation sécurisée des civils, des patients et du personnel médical' de l'établissement. Mais selon le mouvement islamiste palestinien Hamas, 'l'armée d'occupation a pris d'assaut l'hôpital Kamal Adwan, forçant le personnel médical, les patients, blessés et personnes déplacées à évacuer'.

Il a accusé dans un communiqué les forces israéliennes 'de détenir les personnes évacuées'. L'armée israélienne accuse régulièrement le Hamas d'utiliser les hôpitaux comme centres de commandement pour lancer des attaques contre ses forces. Le Hamas dément ces accusations.

Vendredi matin, l'hôpital abritait environ 350 personnes, dont 75 blessés et malades, ainsi que 180 membres du personnel médical, d'après le directeur de l'établissement. Des témoins dans le secteur ont indiqué à l'AFP que l'hôpital avait été évacué et que des centaines de personnes vivant à proximité avaient été 'contraintes de se réfugier à l'école Al-Fakhoura et à l'hôpital Indonésien' à Jabalia.

/ATS