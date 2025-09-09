Le détaillant Spar vendu pour 46,5 millions
La chaîne de magasins alimentaires Spar a été vendue pour 46,5 millions de francs à un conglomérat ...
RJB
Photo: Alerte Info
Actualités suivantes
Sandoz règle son litige avec Regeneron sur le biosimilaire Enzeevu
Économie • Actualisé le 09.09.2025 - 08:05
Novartis rachète Tourmaline Bio pour 1,4 milliard de dollars
Économie • Actualisé le 09.09.2025 - 08:03
Articles les plus lus
Renforcer la formation professionnelle supérieure en Suisse
Économie • Actualisé le 08.09.2025 - 19:14
Novartis rachète Tourmaline Bio pour 1,4 milliard de dollars
Économie • Actualisé le 09.09.2025 - 08:03
Sandoz règle son litige avec Regeneron sur le biosimilaire Enzeevu
Économie • Actualisé le 09.09.2025 - 08:05
Renforcer la formation professionnelle supérieure en Suisse
Économie • Actualisé le 08.09.2025 - 19:14
Novartis rachète Tourmaline Bio pour 1,4 milliard de dollars
Économie • Actualisé le 09.09.2025 - 08:03
Stadler décroche une commande de 150 millions de la Zentralbahn
Économie • Actualisé le 08.09.2025 - 16:35
Procès Homm: le « mage de la finance » écope de 6 ans et 7 mois
Économie • Actualisé le 08.09.2025 - 17:14
Renforcer la formation professionnelle supérieure en Suisse
Économie • Actualisé le 08.09.2025 - 19:14