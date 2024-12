Le directeur général de Romande Energie quitte ses fonctions

Christian Petit, patron du groupe Romande Energie depuis 2019, quitte ses fonctions quelques mois avant la date prévue. Patrick Bertschy, son adjoint, a été nommé directeur général par intérim.

Le conseil d'administration et Christian Petit ont conclu qu'après la transformation réussie en une entreprise de production et de distribution d'énergie à service complet en Suisse romande, un nouvel élan était nécessaire pour avancer pleinement vers la prochaine étape stratégique du groupe et de ses 1400 collaborateurs, explique mercredi Romande Energie dans un communiqué.

Chargé par le conseil d'administration en juin 2019 de donner le coup d'envoi de la transformation de l'entreprise, Christian Petit a positionné Romande Energie comme un acteur important sur le marché de l'énergie en Suisse romande, en modernisant le groupe, en maintenant sa stabilité économique dans un contexte difficile, notamment en raison de la guerre en Ukraine, et en investissant dans la production d'énergie décarbonée, précise encore le communiqué.

Par ailleurs, le président Guy Mustaki se présentera à sa réélection lors de la prochaine assemblée générale à la demande du conseil d'administration pour superviser le processus de nomination du nouveau directeur général et soutenir la mise en oeuvre du plan d'affaires. M. Mustaki avait initialement prévu de ne pas briguer de nouveau mandat en 2025, après deux décennies passées au sein de l'organe de surveillance.

Romande Energie a vu sa rentabilité plonger à mi-parcours. De janvier à juin, le résultat opérationnel (Ebit) a dégringolé de 72% sur un an à 20 millions de francs. Le bénéfice net s'en retrouve quasi divisé par deux à 66,4 millions, annonce le groupe sis à Morges jeudi dans un communiqué. Le chiffre d'affaires s'est contracté de 13% à 425,5 millions de francs.

/ATS