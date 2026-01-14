Le discret vairon élu poisson de l'année 2026

Le vairon a été élu poisson de l'année 2026. La Fédération suisse de pêche (FSP) a choisi de ...
Photo: Jonas Steiner

Le vairon a été élu poisson de l'année 2026. La Fédération suisse de pêche (FSP) a choisi de mettre à l'honneur ce petit poisson discret, qui tend à disparaître de certains cours d'eau suisses.

Le vairon reste toutefois une espèce répandue dans le pays, indique la fédération mercredi dans un communiqué. On le trouve en nombre surtout dans les lacs de montagne.

Le nombre de types de vairons, et leurs besoins distincts, expliquent la disparition de ce poisson dans certains cours d'eau. La FSP recense au moins quatre espèces vivant en Suisse.

Cette distinction n'a longtemps pas été faite. 'Certaines espèces de vairons risquent donc de disparaître, car nous ne comprenons pas leurs besoins et ne pouvons donc pas les protéger de manière adéquate', écrit la fédération.

