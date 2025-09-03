Le dollar se maintient, l'or à un nouveau record

Le dollar conserve mercredi la majeure partie de ses gains acquis la veille tandis que l'or a de nouveau franchi un record, le marché se tournant vers des valeurs refuge en raison des incertitudes politiques et budgétaires.

'Du point de vue de la viabilité budgétaire, les inquiétudes se sont déplacées des États-Unis vers d'autres pays', résume Derek Halpenny, de MUFG. Sortant d'un week-end prolongé aux Etats-Unis et fuyant le risque, les investisseurs se sont précipités vers des valeurs réputées plus sûres, comme la devise américaine.

Après son envolée mardi, vers 09h45 GMT (11h45 à Paris), le billet vert reculait de 0,20% par rapport à la monnaie unique européenne, à 1,1664 dollar pour un euro, et de 0,15% contre la livre, à 1,3415 dollar. La recherche de valeurs refuges profite aussi à l'or qui a touché un nouveau record mercredi, à 3546,96 dollars l'once (31,1g).

Envol des taux d'emprunts d'Etats

Les taux d'emprunts des Etats à long terme se sont en parallèle envolés à l'échelle mondiale. Mercredi, les rendements des emprunts à échéance 30 ans ont atteint au Japon un niveau jamais vu par le passé, dans la foulée de la démission d'un membre clef du parti au pouvoir présageant d'une instabilité politique accrue.

En France, à quelques jours de la probable chute du gouvernement de François Bayrou, et en Allemagne, ces taux s'échangent autours de leurs plus hauts depuis la crise de la dette de 2011. Les taux des bons du Trésor américains à 30 ans ont aussi progressé depuis le début de l'année, mais de façon moindre, souligne M. Halpenny.

Au Royaume-Uni, ces rendements ont culminé à des niveaux inédits depuis 1998, et la livre a brutalement chuté. Les acteurs du marché 's'inquiètent de l'état des finances publiques et de l'incertitude quant à la manière dont le gouvernement comblera le trou' budgétaire, avant la présentation du budget d'automne, résume Russ Mould, analyste chez AJ Bell.

L'audition du gouverneur de la Banque d'Angleterre Andrew Bailey devant la Commission parlementaire du Trésor plus tard mercredi, sera scrutée pour déceler si l'institution abaissera de nouveau ses taux afin de soutenir l'activité économique britannique. Mercredi, le 'Livre beige' de la Fed, une enquête régulière sous forme de consultation des acteurs économiques et d'experts, est également attendu.

Mais les cambistes restent surtout en haleine avant le rapport sur l'emploi en août aux Etats-Unis qui sera dévoilé vendredi par le ministère du Travail américain.

/ATS