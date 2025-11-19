Le duo Françoise Boillat et Guillaume Béguin à la tête du TPR

Le duo Françoise Boillat et Guillaume Béguin à la tête du TPR

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

La comédienne Françoise Boillat et le metteur en scène Guillaume Béguin vont diriger le Théâtre populaire romand (TPR) dès le 1er juillet 2026. Le duo succédera à Anne Bisang, après une période de transition en juin.

Anne Bisang, qui quittera ses fonctions après douze ans de direction, soutient cette nomination. Citée par Le Temps, elle se dit 'heureuse que des artistes (lui) succèdent' et qu’ils apportent leur 'singularité' au moment où des défis attendent l’institution, notamment la rénovation du bâtiment du Beau-Site.

Cette nomination intervient au terme d’un processus de recrutement lancé à l’été 2025, a indiqué mercredi le TPR dans un communiqué mercredi.

/ATS
 

