Le ferroutage suisse disparaîtra fin 2025, faute de moyens

Les camions ne pourront plus traverser les Alpes suisses via le rail dès la fin de l'année. Les exploitants du service de ferroutage, confrontés à 'des défis économiques majeurs', mettent la clé sous la porte plus tôt que prévu.

'En accord avec la Confédération, l'exploitation de la Rola (autoroute roulante) cessera dès la fin de l'année 2025 au lieu de 2028', écrivent les exploitants du service, RAlpin, lundi dans un communiqué.

Les camions entiers ne pourront donc plus être chargés sur les trains. Le transport de containers est lui toujours possible.

Le ferroutage 'n'est plus rentable pour RAlpin malgré les aides financières de la Confédération et une demande toujours satisfaisante', indique l'entreprise coopérative du BLS, des CFF et de Hupac.

Les dérangements toujours plus nombreux de l'infrastructure ferroviaire en Allemagne expliquent en partie les difficultés du service qui transporte les camions entre Fribourg-en-Brisgau (D) et Novare (I). RAlpin chercher des solutions pour les 16 employés touchés.

