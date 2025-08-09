Le festival de Locarno rend hommage à Jackie Chan

L'acteur Jackie Chan a fait chavirer le public samedi soir au Festival du film de Locarno sur une Piazza Grande comble. La vedette hongkongaise du cinéma d'action a été ovationnée en recevant un Léopard pour l'ensemble de sa carrière.

'Je travaille dans l'industrie du cinéma depuis 64 ans', a relevé Jackie Chan. 'Je devrais en réalité partager ce prix avec tous ceux qui ont travaillé avec moi, car ils m'ont fait bien apparaître à l'écran', a-t-il plaisanté.

Il a également raconté une anecdote de son enfance, lorsque son père cuisinait et lui a lancé: 'J'ai maintenant 60 ans et je cuisine toujours. Mon fils pourra-t-il encore se battre à 60 ans?'. 'Je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai 71 ans et je peux encore me battre', a ajouté Jackie Chan.

Il régnait une atmosphère presque kitsch sous la pleine lune sur la Piazza Grande, où Jackie Chan et les films qui ont attiré la foule des grands soirs.

Cascades et kung-fu

L'icône internationale des arts martiaux et du cinéma d'action s'est présentée à Locarno sous sa double casquette d'acteur, mais aussi de réalisateur. Il a parlé de sa comédie d'action 'Police Story' (1985) qui devait être projetée à l'issue de la soirée. Il tient dans ce film, qu'il a lui-même réalisé, le premier rôle.

Après ses débuts en tant qu’enfant acteur dans les années 1960, Jackie Chan est devenu une vedette mondiale grâce à la trilogie 'Rush Hour' (1998), dans laquelle il partage l'affiche avec l'Américain Chris Tucker.

Jackie Chan a révolutionné le cinéma d'arts martiaux avec ses cascades à couper le souffle et son mélange de kung-fu et d'acrobaties, toujours teinté d'humour.

