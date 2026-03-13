Le fondateur du WEF, Klaus Schwab, veut garder le forum en Suisse

Klaus Schwab, fondateur du Forum économique mondial (WEF), souhaite que ce dernier reste en Suisse. Dans un entretien à la NZZ, il estime qu'un pays neutre a besoin d'une plateforme neutre. Le terrain du WEF à Cologny (GE) devrait passer aux mains des pouvoirs publics

Klaus Schwab, qui a démissionné il y a un an de son poste de président du WEF, propose de céder le précieux terrain sur lequel se trouve le siège du forum aux pouvoirs publics en échange d'un droit d'usage à vie. Cela afin de le soustraire à la spéculation immobilière.

'Il est important pour moi que le forum et la fondation que j'ai créés restent fidèles à leur mission et à la Suisse', déclare-t-il dans l'entretien avec la NZZ , publié samedi.

M. Schwab souhaite ainsi empêcher que le forum ne soit un jour transféré à Singapour ou aux États-Unis. 'Si la future direction de la fondation se sent engagée envers la Suisse, je ne vois absolument aucune raison de ne pas procéder au transfert du terrain. La fondation disposerait d’un droit d’usage à vie', a souligné M. Schwab.

Davos, lieu idéal

Pour lui, Davos a toujours été l’incarnation même d’un village mondial et donc le lieu idéal pour la réunion annuelle du WEF.

Et comment Klaus Schwab, qui fêtera ses 88 ans à la fin du mois, souhaite-t-il rester dans les mémoires, a demandé la NZZ. 'Comme quelqu’un qui a compris qu’une entreprise n’est pas seulement une unité de production économique, mais un organisme social qui a aussi des obligations sociétales', a-t-il répondu.

'Et comme quelqu’un qui a compris qu’à l’avenir, la coopération mondiale ne fonctionnera pas si elle se limite aux seuls gouvernements', a ajouté Klaus Schwab. 'Tous les acteurs de la société doivent être impliqués'.

/ATS