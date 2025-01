Le géant chinois Vanke prévoit des pertes importantes

Le géant chinois de l'immobilier Vanke a averti lundi d'une perte importante l'année dernière dans un contexte de baisse continue du marché, tout en affirmant que son directeur général démissionnait pour des 'raisons de santé'.

'Pour des raisons de santé, Zhu Jiusheng a demandé à démissionner', affirme la société dans un communiqué alors que des médias chinois avaient rapporté que celui-ci avait été interpellé il y a dix jours.

Le groupe n'a pas confirmé les informations du media chinois Economic Reporter qui avait cité des sources affirmant que M. Jiusheng avait été 'emmené par les autorités de sécurité publiques' sans indiquer s'il avait été officiellement détenu.

Celui-ci 'n'occupera plus aucun poste dans la société', a seulement précisé la compagnie.

Alors qu'une crise prolongée frappe le secteur immobilier chinois, le promoteur a averti, dans un document déposé à la Bourse de Hong Kong, s'attendre à une perte nette de 6,2 milliards de dollars pour 2024 (5,6 milliards de francs).

'La société présente ses excuses pour la perte de performance et fera tout son possible pour promouvoir l'amélioration de l'activité', affirme dans un communiqué le groupe, coté à la Bourse de Hong Kong et qui appartient en partie au gouvernement de la ville de Shenzhen.

C'est la quatrième plus importante société immobilière de Chine, en terme de ventes l'année dernière, selon le cabinet d'études CRIC.

Deux autres cadres supérieurs -le président du conseil d'administration Yu Liang et le secrétaire général Zhu Xu- avaient quitté leurs postes 'en raison d'ajustements liés au travail' mais continueront à occuper d'autres fonctions, selon la société.

L'article de l'Economic Observer n'indiquait pas quelles infractions le directeur général pourrait être accusé d'avoir commises.

Interrogé par l'AFP, le groupe immobilier n'avait pas répondu.

Expliquant les pertes attendues, le promoteur a cité 'le ralentissement continu du marché, alors que 'les ventes et les marges bénéficiaires brutes se sont avérées inférieures aux attentes d'investissements'.

'A l'avenir, la société considère que le secteur a déjà traversé la période la plus difficile et est convaincue que le marché immobilier va cesser de baisser et se stabiliser', dit encore le groupe.

Note de la dette: perspective négative

Vanke figure parmi plusieurs grands acteurs du secteur touchés ces dernières années par une crise de l'endettement qui a laissé les promoteurs dans de graves difficultés financières.

Plus tôt ce mois-ci, l'agence de notation Moody's a abaissé la note de la dette de Vanke, l'associant à une perspective 'négative'.

Les déboires de l'entreprise sont emblématiques de la récente récession, qui a effrayé les investisseurs et pesé sur la confiance des consommateurs, exerçant une pression à la baisse sur les objectifs de croissance annuelle de Pékin.

Début janvier, les autorités ont fait part d'un des taux de croissance économique les plus bas du pays depuis des décennies, suggérant que la série de mesures politiques récentes visant à stimuler l'activité n'avait pas encore montré son plein effet.

Pékin a annoncé en novembre des mesures de soutien pour le secteur immobilier en difficulté, notamment une baisse des taux d'imposition des actes pour certaines résidences principales mais aussi secondaires dans quatre grandes villes, dont Pékin et Shanghai.

Au cours des derniers mois, des villes à travers le pays ont également annoncé divers assouplissements des restrictions d'achat, mises en oeuvre précédemment pour limiter une spéculation néfaste.

/ATS