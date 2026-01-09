Le gérant du bar placé en détention préventive

Le Ministère public valaisan a décidé de placer le gérant du bar 'Le Constellation' en détention préventive, à la suite de l'incendie du 1er janvier. La décision a été prise à la suite de l'audition de ce jour des époux, gérants du lieu. Sa femme reste libre.

Le patron du bar a été placé en détention après son audition qui aura duré 6 heures. Le Ministère public (MP) invoque un risque de fuite pour justifier cette mesure, selon un communiqué de la procureure générale valaisanne, Beatrice Pilloud.

Jacques et Jessica Moretti sont arrivés à l'office central du MP, en compagnie de leurs trois avocats soit: Mes Yaël Hayat, Nicola Meier et Patrick Michod, vers 08h00. Le couple français s'est présenté, escorté par la police cantonale valaisanne. Ils ont dû se frayer un chemin parmi quelque 50 journalistes.

Trois procureures ont mené les débats, dont Catherine Seppey (chargée de l'enquête) et Beatrice Pilloud. Les questions liées proprement au drame seront éclaircies prochainement. Plusieurs avocats de victimes ont pu assister à ces auditions.

