Le gérant du bar placé en détention préventive

Le Ministère public valaisan a décidé de placer le gérant du bar 'Le Constellation' en détention ...
Le gérant du bar placé en détention préventive

Le gérant du bar placé en détention préventive

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le Ministère public valaisan a décidé de placer le gérant du bar 'Le Constellation' en détention préventive, à la suite de l'incendie du 1er janvier. La décision a été prise à la suite de l'audition de ce jour des époux, gérants du lieu. Sa femme reste libre.

/ATS
 

