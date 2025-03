Le gouvernement Trump met fin à la lutte contre la pollution

Le gouvernement du président Donald Trump va mettre fin à des décennies d'efforts fédéraux pour lutter contre la pollution affectant les populations défavorisées à travers les USA, a indiqué mercredi le patron de l'Agence américaine de protection de l'environnement.

Lee Zeldin, à la tête de l'EPA, a confirmé la décision de fermer des services chargés des missions de justice environnementale au sein de l'agence, rapportée dans un premier temps par le New York Times.

'Le problème, c'est qu'au nom d'une justice environnementale, des fortunes ont été envoyées à des groupes activistes de gauche', a-t-il justifié à des journalistes, assurant travailler à l'avènement d''un âge d'or' pour 'tous les Américains'.

Populations défavorisées dans le viseur

Ces fermetures mettent fin à trois décennies d'efforts pour tenter de réduire la pollution affectant les populations défavorisées du pays.

Ces dernières résident souvent à proximité d'autoroutes, de centrales électriques, d'usines ou d'autres installations polluantes, et sont plus à même de développer des maladies cardiaques ou encore de l'asthme.

'Le président Trump et ses alliés n'ont aucune considération pour le bien-être des personnes vivant en Amérique et se soucient uniquement de protéger les profits des pollueurs', a réagi mercredi Chitra Kumar, de l'ONG environnementale Union of Concerned Scientists.

'Cette décision odieuse laissera les personnes qui vivent, travaillent, étudient et jouent à proximité d'industries polluantes (...) sans véritable soutien', a-t-elle alerté.

Le nouveau gouvernement américain avait déjà mis fin à un plan de justice environnementale mis en place par l'ex-président démocrate Joe Biden qui visait à allouer 40% des investissements fédéraux dans la transition énergétique à des populations historiquement marginalisées.

Et Lee Zeldin avait annoncé plus tôt cette semaine supprimer 1,7 milliard de dollars de subventions dédiées à des initiatives en faveur de la justice environnementale.

La semaine dernière, le nouveau ministère de la Justice a également annoncé l'abandon des poursuites engagées par l'EPA contre une usine installée en Louisiane dans une zone surnommée le 'couloir du cancer'.

Dans cette région riche en industries pétrochimiques, les taux de cancer chez les habitants figurent parmi les plus élevés du pays.

